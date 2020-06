ESPORTES| Jogadores testam positivo para covid-19 no Botafogo e no Corinthians

Time carioca soma 17 casos confirmados, e paulista outros 13

Pouco antes de reiniciar os treinos presenciais no Estádio Nilton Santos neste sábado (20), o Botafogo divulgou o resultado de 353 testes para identificar o novo coronavírus (covid-19 19)feitos semana passada por funcionários, jogadores e respectivos familiares. Ao todo 17 pessoas testaram positivo para a doença: cinco atletas, seis familiares e seis membros da comissão técnica.





De acordo com nota oficial , publicada no site do Alvinegro Carioca, os atletas já iniciaram o período de isolamento social e estão com acompanhamento diário do Departamento Médico. Os atletas que testaram positivo começaram a treinar de forma online.





Outro clube que divulgou resultados dos testes de covid 19 ontem (20) foi o Corinthians. Em nota oficial , o Timão revelou que dos 190 testes realizados entre os dias 18 e 19 da semana passada, 13 deram positivo para covid-19. São oito atletas infectados – os nomes não foram divulgados – que estão assintomáticos. Eles ficarão afastados das atividades do CT por dez dias e serão submetidos a novos exames.





Outras cinco pessoas da comissão técnica e de outros departamentos do CT também foram diagnosticadas com o vírus e seguirão o mesmo cronograma de avaliações dos atletas. Entre elas, o massagista Raimundo “Ceará”, o único que teve o nome divulgado na nota oficial do Corinthians. Ceará apresentou sintomas da doença, chegou a ser hospitalizado, mas vem se recuperando. Como o massagista faz parte do grupo de risco -acima dos 60 anos -, ele não retornará às atividades, assim como os demais funcionários do CT.





O atacante Jô, recém-contratado, ainda não foi testado, o que deve ocorrer nos próximos dias.





Amanhã (22) está prevista a reapresentação de 19 jogadores, apenas para retirarem Equipamentos de proteção Individual (EPI) e materiais de treino – uniformes e chuteiras devem ser higienizados pelos atletas em suas casas. As atividades físicas presenciais estão programadas para recomeçar na terça-feira (23).





Fonte: Agência Brasil