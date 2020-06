EMPREGOS| A Funtrab oferece 132 vagas nesta quarta-feira (24)

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta quarta-feira (24) 131 vagas de emprego em Campo Grande. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há vagas exclusivas para trabalhadores com deficiência.





As oportunidades são para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de serralheiro, alinhador de pneus, arquivista, arte-finalista, atendente de lojas e mercados, atendente de lojas e mercados, auxiliar administrativo, auxiliar de confeitaria, auxiliar de contabilidade, auxiliar de dentista, auxilia de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de marceneiro, auxiliar de técnico de refrigeração, balconista de açougue, carreteiro e caseiro.





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na agência, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, nº2.773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.









Por Viviane Oliveira