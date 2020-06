EMPREGOS| A Funtrab oferece 121 vagas nesta quarta-feira (17)

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta quarta-feira 121 vagas de emprego em Campo Grande. Há também oportunidades para candidatos com deficiência.





As ofertas são para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de serralheiro, alinhador de pneus, arte-finalista, auxiliar administrativo, auxiliar de confeitaria, auxiliar de contabilidade, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar técnico de refrigeração, carpinteiro, comprador, confeiteiro, cozinheiro geral, eletricista de instalações de prédios, eletricista de instalações de veículos automotores, empregado doméstico arrumador, gerente de marketing e vendas, gerente de vendas, laboratorista de água e controle ambiental, marceneiro e mecânico.





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na agência que fica na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.









Por Viviane Oliveira