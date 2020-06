EMPREGOS| Concurso do Ministério da Justiça com salário de R$ 8,3 mil encerra inscrições na segunda-feira (15)

O concurso para o Ministério da Justiça com 35 vagas temporárias e salários de R$8,3 mil deve encerrar as inscrições na próxima segunda-feira (15). Conforme o edital do concurso os são cargos de Analista de Governança de Dados – Big Data (13 vagas), Cientista de Dados – Big Data (12) e Engenheiro de Dados – Big Data (10).





Para concorrer a uma das vagas no concurso do MJ, o candidato deverá ter nível superior ou pós-graduação na área de Informática/Computação e experiência superior a cinco anos no ramo. Além disso, o aprovado deverá ter disponibilidade para atuar em Brasília, Distrito Federal.





De acordo com o edital do concurso do Ministério da Justiça, os aprovados vão atuar por 40 horas semanais. Os profissionais serão contratados sob regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), no quadro de profissionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.





Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso do Ministério da Justiça devem se inscrever até às 23 horas e 59 minutos da segunda-feira, no site da banca . A taxa de inscrição é de R$60.





Por: Ana Paula Chuva