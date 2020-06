EMPREGOS| Concurso da Prefeitura de Água Clara com 362 vagas encerra inscrição no dia 25

Há oportunidades para candidatos alfabetizados, com ensino fundamental, médio/técnico e superior nas áreas exigidas

©DIVULGAÇÃO Terminam às 14h do dia 25 de deste mês as inscrições de concurso público da Prefeitura de Água Clara, distante 198 quilômetros de Campo Grande. Há oportunidades para candidatos alfabetizados, com ensino fundamental, médio/técnico e superior nas áreas exigidas.





O salário base ofertado varia de R$ 1.104,31 a R$ 10.830,78 com jornada de trabalho de 12x36 ou de 20 a 40 horas semanais. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, pelo site do IBGP (Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa).





Será realizada prova objetiva, composta por questões de português, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos, noções de informática e legislação. Também haverá provas discursiva, prática e de títulos. As fases terão caráter classificatório e eliminatório conforme determina o edital. A prova está prevista para o dia 26 de julho de 2020. O valor da taxa a ser paga é de R$ 40 a R$ 120.









Por Viviane Oliveira