EMPREGOS| Com salário de R$ 8,6 mil, processo seletivo da Fundação de Saúde de Dourados se encerra nesta segunda-feira (22)

As vagas são para trabalho temporário para combate ao coronavírus

©DIVULGAÇÃO A Fundação de Serviços de Saúde do Município de Dourados (FUNSAUD Dourados), no Mato Grosso do Sul, publicou o edital nº 003/2020 de processo seletivo simplificado visando à formação de cadastro reserva para vagas temporárias. São oportunidades para profissionais de diferentes níveis de escolaridade. As inscrições se encerram nesta segunda-feira (22).





O objetivo da FUNSAUD é reforçar seu efetivo para atuação no combate à pandemia do novo coronavírus.













Inscrições





As inscrições devem ser realizadas de 19 a 22 de junho de 2020, por meio do site da FUNSAUD Dourados





Ao realizar a inscrição, o candidato receberá um protocolo de confirmação, que deverá ser impresso e apresentado na etapa de entrega dos títulos.





Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma das vagas em disputa e não haverá cobrança de taxa de inscrição.





Por se tratar de um processo seletivo com o objetivo de contratar profissionais que irão atuar na triagem e atendimento de pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus, não será permitida a participação de pessoas que façam parte dos grupos de risco para a doença.





Avaliação dos candidatos





Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, etapa de caráter classificatório e eliminatório.





A entrega dos títulos deverá ser feita na sede administrativa da FUNSAUD, que fica na Rua Coronel Ponciano nº 900, Parque dos Jequitibás, em Dourados.





Juntamente com os títulos (cópias e originais), o candidato deverá apresentar a documentação solicitada.





Confira no edital a data de entrega da documentação para cada um dos cargos/funções em disputa.





Critérios de avaliação dos títulos





A prova de títulos valerá 100 pontos e será pontuado apenas o tempo de serviço no cargo/função que concorre.





Os candidatos de nível superior receberão 5 pontos a cada 6 meses ininterruptos, enquanto que os demais candidatos receberão 10 pontos para cada 6 meses ininterruptos, respeitando a pontuação máxima da prova.





Caso ocorra empate na pontuação das notas obtidas por candidatos, terá preferência aquele com idade superior a 60 anos até o último dia de inscrição, conforme o disposto no Estatuto do Idoso. Se ainda houverem candidatos empatados, será aplicado o critério de maior pontuação em Tempo de Serviço.





Demais informações sobre o processo seletivo





O processo seletivo FUNSAUD será válido por três meses, a contar da data de sua homologação, podendo haver uma prorrogação por até um ano.





Confira todos os detalhes do processo seletivo em seu edital, que já se encontra publicado no site da FUNSAUD





Por: Mariane Chianezi