EMPREGOS| CCR MSVia informa oportunidades abertas para atuar na empresa

A CCR MSVia, empresa responsável pela administração da BR-163/MS em Mato Grosso do Sul, divulga as vagas disponíveis para interessados em trabalhar na Concessionária. Até o momento, são 5 oportunidades em aberto: 1 vaga para agente de atendimento de arrecadação (pedágio) em Mundo Novo; 1 vaga para agente de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Socorrista em Nova Alvorada do Sul e; 3 vagas para agente de monitoramento de tráfego, sendo 2 em São Gabriel do Oeste e 1 em Nova Alvorada do Sul.





Os requisitos para a vaga na arrecadação exigem que os candidatos tenham ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar em regime de escala e residam em Mundo Novo próximos ao local de trabalho.





Para as outras funções, seguem as exigências abaixo e os locais de trabalho:





Agente de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Socorrista – Ensino Médio Completo, curso de primeiros socorros, curso de condução de emergência, CNH categoria ‘D’ e disponibilidade para trabalhar em escala de revezamento;





Agente de Monitoramento de Tráfego – Ensino Médio Completo, CNH categorias ‘D’ ou ‘E’, disponibilidade para trabalhar em regime de escala e experiência como motorista;





Entre os benefícios oferecidos pela Concessionária estão vale refeição, vale transporte, convênio médico, seguro de vida e PLR (participação nos lucros e resultados).





Como concorrer





Interessados nas vagas devem acessar o site www.msvia.com.br e clicar no link ‘Trabalhe Conosco’, no fim da página (ou clicando diretamente neste link https://jobs.kenoby.com/grupoccr ). Logo após uma nova página irá abrir onde deverá ser selecionada a vaga desejada. É possível candidatar-se a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Grupo CCR, desde que os requisitos mínimos sejam atendidos.





Após o cadastro, o currículo ficará no banco de dados da plataforma Kenoby, sistema integrado de gestão de pessoas que concentra todos os currículos cadastrados nos sites das unidades e filtra os candidatos de acordo com os requisitos e qualificações dos mesmos para cada vaga.





Para outras informações, acesse o site www.msvia.com.br ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo telefone 0800 648 0163.





Grupo CCR – com atuação nos segmentos de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços, o Grupo CCR emprega cerca de 13 mil colaboradores e trabalha com quatro núcleos de negócios; LAM VIAS – responsável pelas concessões da CCR NovaDutra, CCR ViaLagos, CCR RodoNorte, CCR MSVia e ViaRio; CCR INFRA SP – responsável pelas concessões da CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel, CCR SPVias e Renovias; CCR MOBILIDADE – responsável pelas concessionárias ViaQuatro, CCR Barcas, CCR Metrô Bahia, VLT Carioca e ViaMobilidade e; CCR AEROPORTOS – responsável pelas concessionárias BH Airport (Belo Horizonte), Quiport (Quito-Equador), Aeris (San José-Costa Rica), CAP (Curaçao-Antilhas Holandesas), além da TAS (EUA) empresa de prestação de serviços aeroportuários.





ASSECOM