DOURADOS| Maior preocupação do Estado, Município caminha para 600 casos de Covid-19 e lidera internações

Dourados chegou hoje a 571 casos confirmados do novo coronavírus ©DIVULGAÇÃO O que mais preocupa a Secretaria de Estado de Saúde sobre a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) atualmente é o número de casos em Dourados. Essa afirmação foi feita pelo secretário Geraldo Resende Pereira neste domingo (7), quando o município teve mais 78 confirmações e passou a totalizar 571.





“Quase 70% dos casos de internação, tanto em leitos públicos como em privados, 29 dos internados, estão na região de Dourados. Mais uma vez mostra a relação muito próxima do aumento de casos e pacientes internados. Se mantivermos esse aumento muito grande daqui a poucos leitos da região deverão ser ocupados e a taxa de ocupação poderá chegar próxima àquelas que observamos em e outras regiões brasileiras, ou seja, colapso”, afirmou o secretário.





O receio do gestor é motivado pelo fato de que a maior e mais populosa cidade do interior de Mato Grosso do Sul, com 222.949 habitantes, supera até mesmo a capital, Campo Grande, habitada por 895.982 pessoas, com 388 diagnósticos positivos da doença.





Outros municípios com elevado número de confirmações são Guia Lopes da Laguna, com 241, Três Lagoas (159), Fátima do Sul (153), Rio Brilhante (102), Corumbá (87), Douradina (69), e Itaporã (64).





“Nossa capital tem quatro vezes mais a população de Dourados e Dourados tem mais casos. O que mais preocupa a Secretaria hoje é o número de casos em Dourados. Temos feito todos os esforços para contenção desse surto epidêmico que acontece no município de Dourados. Hoje houve acréscimo bastante significativo, não tão grande quanto aconteceu dois dias atrás, também acréscimo de pacientes internados, grande número na macrorregião da Grande Dourados, onde a taxa de ocupação de leitos começa a subir todos os dias, tanto clínicos quanto de UTIs”, pontuou Geraldo.





Em todo o Estado, houve 493 novas confirmações de Covid-19 nas 24 horas transcorridas desde a manhã de sábado (6). Agora, Mato Grosso do Sul soma 16.309 notificações, das quais 645 seguem em análise e 1.084 sem encerramento, além de 12.320 descartados.





De 2.253 casos confirmados, houve 21 óbitos, mas 1.020 pacientes estão em isolamento, 1.163 já são considerados recuperados e 50 passam por internação hospitalar, 32 em leitos clínicos e 18 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





Nesse grupo de internados, segundo a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Christine Maymone, a macrorregião de Campo Grande tem dois 7 em leitos clínicos e 9 em UTIs, enquanto a macrorregião de Dourados tem 21 e 8, respectivamente.





Fonte: DOURADOS NEWS

Por: André Bento