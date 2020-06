Domingo será temperatura de até 32ºC em MS

Temperaturas sobem de hoje até terça, início de julho, com previsão de tempo nublado e chuvas isoladas





Depois de sábado de chuva e frio, a previsão para este domingo é que a temperatura suba gradativamente e chegue a 32ºC em Mato Grosso do Sul, de acordo com Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há previsão de chuva no norte e centro-oeste do Estado.





A mínima deste domingo é de 9ºC e umidade a 95%, conforme o instituto. Até quarta-feira, já em julho, as máximas vão de 27ºC a 34ºC, com tempo parcialmente nublado e chuva em áreas isoladas.





Em Campo Grande, a temperatura oscila de 15ºC até 24ºC, com tempo nublado e chuvas isoladas. Amanhã, segunda-feira, a máxima será de 29ºC, sem chuva, porém, nublado. Na terça-feira (30), último dia de junho temperatura até 30ºC e chuva no fim da tarde.





Por Silvia Frias