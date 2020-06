Domingo com máxima de 33°C em MS e céu nublado na Capital, sem previsão de chuva

Dia que amanhece fresco e encoberto engana, diz Inmet, que prevê domingo quente assim como o início da próxima semana





O céu amanheceu escuro e encoberto em Campo Grande, nuvens fechando o sol, por volta das 6h deste domingo (14). Apesar do cenário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) diz que a previsão é de sol e que o tempo fresquinho permanece só durante a manhã. Em Mato Grosso do Sul a previsão é de temperatura máxima de 33°C com mínima de 14°C.





Conforme o Instituto, o friozinho deste domingo de manhã vem acompanhado de névoa úmida e nevoeiro isolado na região sul do estado e regiões de serra. Na região norte e centro-oeste de Mato Grosso do Sul, a previsão ainda é de muito calor e baixa umidade, menos de 30%.





A tendência de manhãs frias e temperaturas que sobem à tarde continua durante essa semana, conforme Inmet, ao menos até quarta-feira (17).





Temperaturas – Neste domingo a máxima em Campo Grande é 29°C com mínima de 18°C e céu parcialmente nublado, sem chuva. Coxim e Pedro Gomes, na região centro norte, atingem máxima de 30°C e mínima de 19°C, segundo Inmet.





No leste, Três Lagoas e Água Clara ficam entre a máxima de 31°C e a mínima de 19°C. Miranda e Corumbá registram máxima de 28°C e mínima de 21°C, com céu parcialmente nublado. Sul e sudoeste fazem máxima de 26°C e mínima de 14°C.





Por Izabela Sanchez