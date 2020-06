Dois homens morrem após carro bater de frente com outro no sul do estado

Motorista do outro veículo envolvido teve ferimentos no fêmur e foi socorrida para atendimento médico.

Dois homens morreram em acidente de trânsito na MS-376, próximo a Vicentina, no sul do estado na noite desta sexta-feira (5).





As vítimas são Natanael de Assunção Luz, de 18 anos, e Francisco de Jesus da Silva, de 32. De acordo com a Polícia Militar, eles estavam em carro que bateu de frente com outro veículo.





Segundo uma testemunha, a motorista tentou ultrapassar uma carreta e acabou invadindo a pista contrária. A mulher, de 51 anos, teve uma fratura no fêmur e foi encaminhada para o hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina.





