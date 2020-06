Dicas importantes para cuidar do carro na quarentena

O carro na quarentena exige uma atenção diferenciada. Saiba o que é preciso fazer para evitar problemas

Manter o carro na quarentena tem sido um desafio para alguns motoristas, pois não se sabe ao certo quais cuidados tomar para que ele não apresente problemas.





Especialistas recomendam alguns cuidados, como dar uma volta com ele de vez em quando para que os líquidos circulem e haja lubrificação dos componentes.





O problema é que em algumas cidades do Pará, como sua capital Belém, foi imposto o lockdown





Isso significa que não se pode sair com o carro para dar uma volta, mas o que fazer para cuidar do carro na quarentena se isso não é possível?





Nesse caso é preciso adotar outras medidas que podem ser feitas com o veículo na garagem. Veja quais são.





Faça a limpeza para cuidar do carro na quarentena é o primeiro ponto





Uma coisa simples que qualquer motorista pode fazer é a limpeza do carro, tanto interna como externa.





Comece pela parte de fora lavando o veículo com água e sabão e removendo as sujeiras. Com o tempo elas ficam mais difíceis de sair e podem manchar.





Na parte interna, passe um aspirador para tirar todo o pó e limpe o painel com álcool isopropílico ou com um pano umedecido com detergente.





Ao finalizar essas etapas, cubra o carro com uma capa para que ele não acumule poeira e não sofra riscos.





Ligue o carro





Se o veículo ficar muito tempo parado, a bateria pode descarregar e ele não terá a lubrificação necessária nas peças.





O ideal é que o carro seja ligado a cada 5 dias, mas atenção ao tipo de garagem, pois se ela for fechada, acelerar o carro pode ser um risco por conta da emissão do monóxido de carbono.





Ligue o carro por cerca de 30 minutos e nesse tempo passe todas as marchas do carro.





Com o sistema de ventilação, faça o mesmo e gire para os lados.





Já o ar-condicionado não deve ser ligado durante os primeiros minutos. Aguarde um tempo para que ele seja colocado em funcionamento.





Mesmo assim, caso alguma luz no painel do carro fique acesa, aguarde a quarentena passar e procure um profissional, tomando cuidado para tomar as precauções necessárias nesse período, dependendo do problema que apresentar.





Fique atento aos pneus





Com o carro na quarentena parado por tanto tempo, não é raro que os pneus comecem a deformar.





Para evitar esse tipo de problema é preciso que eles estejam sempre cheios, pelas medidas recomendadas pelos fabricantes.





Além disso, é preciso mudar o peso sobre eles.





A melhor maneira de fazer isso é movendo um pouco o carro de lugar, um pouco para frente ou para trás.





Outra possibilidade é deixar o veículo elevado sobre cavaletes.





Passado o período do carro na quarentena





Após passada a quarentena, não se deve voltar a andar com o carro nas condições em que ele estava na garagem porque ele ficou bastante tempo parado.





Será preciso abastecer, afinal, não se deve deixar o carro parado com o tanque cheio. Nesse caso, há vantagem em usar etanol , mas avalie as necessidades do seu veículo.





Além disso, deve rever todos os fluidos, como os de freio, motor e outros. É bem provável que eles necessitem de troca.





Portanto, depois do carro na quarentena por tanto tempo, o melhor a fazer é um revisão geral para que ele não apresente problemas.







Por: Jeniffer Elaina, da Smartia Seguros









