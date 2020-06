Deputado Pedro Kemp apresenta requerimento de informações aos secretários de saúde de Campo Grande e do Estado

O Deputado Estadual Pedro Kemp apresentou na sessão dessa terça-feira (23), na Assembleia Legislativa, requerimento de informações aos secretários de saúde de Campo Grande e do Estado, solicitando esclarecimentos sobre os recursos extraordinários recebidos do Ministério da Saúde para o combate ao coronavírus e o tratamento dos pacientes com Covid-19. O parlamentar indaga como o recurso público está sendo aplicado na rede pública e no atendimento pelo SUS, e por que a Santa Casa não quer atender pacientes com Covid-19. “As informações são parte da fiscalização que temos que fazer neste momento de crescimento da pandemia em nosso estado”.









ASSECOM