Deputado Lucas de Lima solicita mais policiamento em bairros de Campo Grande

O pedido foi encaminhado ao prefeito e ao secretário de segurança pública da capital

Nesta quarta-feira (10/06), em sessão online, o Deputado Estadual Lucas de Lima (Solidariedade), indicou ao secretário de segurança pública de Campo Grande, Valério Azambuja e ao Prefeito Marcos Marcelo Trad um policiamento extensivo da Guarda Municipal juntamente com a Policia Militar, para os Bairros Aero-Rancho, Parati e Pioneira, principalmente na rua da divisão.





“É necessária a presença de um posto policial para atender estes bairros, que são uns dos mais populosos da capital, a população vem sofrendo diversos assaltos naquela região, a população está em risco e o mínimo que o poder público tem que fazer é levar mais segurança aos seus moradores ”, destacou o Deputado.





Episódio recente





No começo desse mês ladrões estavam atacando os pequenos comércios dessas regiões, o alvo dos bandidos eram farmácias e lanchonetes. Eles foram presos na madrugada do dia (03/06) no bairro Aero Rancho.





ASSECOM