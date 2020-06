Deputado Felipe Orro solicita urgência na nomeação de aprovados em curso de formação da Agepen

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação à Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) solicitando a nomeação imediata dos candidatos que já passaram pelo curso de formação da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), referente ao concurso realizado em 2016. De acordo com a organização dos remanescentes, o déficit de agentes penitenciários em Mato Grosso do Sul é de 2,4 mil servidores.





De acordo com o deputado Felipe Orro, além do déficit de servidores no sistema penitenciário, a nomeação imediata também é necessária pelo fato de muitos aprovados no concurso terem abrido mão de compromissos para se capacitarem para o cargo de agente. "Muitos deles deixaram seus empregos anteriores para assumir o concurso e por conta disso estão lidando com o desemprego, pois a ajuda de custo recebida do Governo durante os três meses do curso de formação, de R$ 1,6 mil, chegou ao fim", pontua Felipe Orro.





De acordo com a organização dos remanescentes do Concurso da Agepen de 2016, o certame conta com 412 aprovados, sendo que 256 já passaram pelo curso de formação e estão prontos para atuar no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul.





"Para suprir o déficit de agentes penitenciários e atender esses alunos que já passaram pelo curso de formação e abriram mão de seus compromissos para se dedicarem à carreira de agentes penitenciários, apresentamos esta demanda à Sejusp e ao governador Reinaldo Azambuja, na esperança de logo termos a nomeação de novos servidores", finaliza Felipe Orro.





ASSECOM