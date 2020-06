Deputado Felipe Orro pede torre de telefonia móvel em Piraputanga

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente à gerência regional das empresas Vivo, Claro, Oi e Tim, solicitando instalação de uma torre de captação e retransmissão de sinal de telefonia e internet móvel em Piraputanga, região bastante requisitada para o turismo ecológico. O pedido do deputado reflete nas inúmeras reivindicações que chegam ao gabinete do parlamentar, de residentes e comerciantes próximos ao Pesqueiro da Serra. A reclamação é quase sempre a mesma: a falta de comunicação na região que prejudica diretamente a vida de aproximadamente 130 moradores, fora os visitantes.





“Segundo os moradores e trabalhadores locais, a precariedade do sinal de telefonia e internet móvel em Piraputanga é grande. Isso atrapalha muito a comunicação e o trabalho de turismo realizado naquela região que é um dos pontos mais lindos de Mato Grosso do Sul”, afirma Felipe.





No final do ano passado, o governo do Estado entregou os últimos 18,5 km de asfalto da MS-450. Conhecida como Estrada Ecológica, a rodovia dá acesso aos distritos de Palmeiras, Piraputanga e Camisão, entre Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana.





As melhorias na infraestrutura rodoviária na MS-450 impulsionaram o fluxo de visitantes e aqueceu o comércio local, especialmente o turismo ecológico na região, grande tendência econômica em Piraputanga.





“Consideramos de extrema importância que os moradores, trabalhadores locais e turistas que visitam a região de Piraputanga e do Pesqueiro da Serra, tenham acesso de qualidade na telefonia e internet móvel”, encerra Felipe.





ASSECOM