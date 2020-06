Deputado Coronel David participa de lançamento de revitalização de praça na Capital e comemora R$ 400 mil em investimentos

©DIVULGAÇÃO Na manhã deste sábado (20), o deputado estadual Coronel David (Sem Partido) juntamente com o ex-Secretário Especial do Governo Carlos Alberto Assis, representantes e moradores do bairro Jardim Zé Pereira participou do lançamento do projeto da obra de revitalização da praça esportiva do bairro. São R$ 400 mil em investimentos, sendo R$ 200 mil em emenda parlamentar destinada por David e mais R$ 200 mil do Governo do Estado.





O pedido veio de Jonas Macedo morador e comerciante do bairro, durante a campanha eleitoral de 2018, que enfatizou a importância desse projeto para a população local. “Estamos ansiosos, pois essa revitalização é importantíssima, ela traz vida e a vida são os meninos, os jovens do nosso bairro que precisam de lazer. Porque ou você arruma uma ocupação para eles que é o esporte, ou infelizmente eles vão procurar outro caminho que eles acham que é mais fácil, que são as drogas, e com isso, acabam trazendo um grande problema para a comunidade. Agradeço o Coronel David pela iniciativa”, destacou.





“Gostaria de agradecer em primeiro lugar o Carlos Alberto de Assis, representante do Governo do Estado, que está aqui hoje comigo para entregar esse projeto de revitalização e de pronto nos atendeu, e dizer que esse projeto foi um compromisso que eu assumi na minha campanha para deputado estadual. Todos aqui sabem que eu sou do setor da segurança pública do Estado e sei o quanto é importante nós termos ações de esporte e lazer para que nós possamos assim tirar as nossas crianças das ruas, evitando que eles possam em algum momento se envolver com o crime, com as drogas e criando desta forma um problema social para o bairro principalmente para as famílias e a gente aposta muito nisso”, ressaltou Coronel David.





“O Governador Reinaldo Azambuja, como disse o Coronel David tem compromissos e gosta de cumprir compromissos e o David é um grande parceiro na assembleia, porque é muito difícil nos tempos de hoje fazer política, e muita gente esquece, porque as pessoas esquecem das decisões tomadas, mas sempre que o Governador teve que tomar uma decisão, talvez antipática pra parte da população, a assembleia foi parceira e o Coronel David sempre de pé e as ordens, e quando e isso eu respeito, quando ele era contrário à votar a favor daquela decisão ele procurava o Governador e explicava o motivo, isso é parceria, isso é amizade, isso é estar dentro do time, isso é querer o melhor para a população e para o Estado”, concluiu Carlos Alberto Assis.





O evento foi realizado com os devidos cuidados e sem aglomeração conforme determina a legislação.

©REPRODUÇÃO





ASSECOM