Deputado Cabo Almi denuncia mortandade de peixes no Córrego Engano em Angélica

Em atendimento a solicitação de pescadores, representados por Maria Antônia Poliana, o deputado Cabo Almi (PT) apresentou requerimento na sessão virtual, para que seja feito em caráter de urgência e inadiável a fiscalização relativa à MORTANDADE DE PEIXES e a contaminação do solo e da água no Córrego Engano no município de Angélica, região sul de Mato Grosso do Sul. (O Córrego Engano é um afluente e que deságua no Rio Ivinhema).





A denúncia foi apresentada hoje pela presidente da Colônia dos Pescadores Artesanais e Profissionais Z10 de Fátima do Sul, Maria Antônia Poliana. Informações preliminares apontam que, supostamente, um caminhão carregado com (Ácido Clorídrico) perdeu parte da carga, no último dia 08/06/20, em uma estrada vicinal, no município de Angélica/MS, o referido produto químico foi parar dentro do córrego. Consta que o caminhão presta serviços para uma empresa da região.





O problema ambiental está causando muita preocupação dos representantes da CADEIA PRODUTIVA DA PESCA DE MS, especialmente, da Colônia de Pescadores Artesanais e Profissionais Z10 de Fátima do Sul.





Os requerimentos para a tomada de providências foram encaminhadas para o secretário Jaime Veruck, da Semagro e para o Ministério Público do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul.





Cabo Almi recebeu o aval do presidente da Assembleia Legislativa Paulo Correa, que fará os encaminhamentos aos agentes do governo para que providências sejam tomadas, haja vista que, não se pode tolerar passivelmente crimes cometidos contra o meio ambiente.





ASSECOM