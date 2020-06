Coronavírus chega a frigorífico em Rochedo e unidade suspende atividades por 15 dias

Empresa dará férias coletivas aos funcionários e, no retorno das atividades, todos realizarão a testagem

A Naturafrig Alimentos, frigorífico com unidade em Rochedo, anunciou que, devido ao aumento no número de casos de Covid-19, o novo coronavírus, em Mato Grosso do Sul, decidiu suspender as atividades por 15 dias e dar férias coletivas aos funcionários. MS já conta com mais de 7,2 mil casos de coronavírus, sendo 75 óbitos.





De acordo com nota divulgada à imprensa, a empresa tomou a decisão e ainda informou que, no retorno, 100% dos funcionários deverão realizar a testagem do vírus. O frigorífico também relatou que já vinha realizando as medidas de biossegurança no ambiente de trabalho e que reforçará o controle após o retorno das atividades.





“A partir de 29/06 a empresa suspenderá sua produção, e, possivelmente, concessão de férias

coletivas para os colaboradores, por período de 15 dias. O motivo da paralisação é para

reestruturação dos procedimentos já implementados, visto ao crescente número de casos no

estado e no município, visando a proteção dos colaboradores e de toda a sociedade de Rochedo e região”, disse trecho de nota do frigorífico.





A empresa informou que a decisão foi tomada junto ao sindicato dos funcionários, além disso o setor de compra de gado da empresa está realocando todos os animais adquiridos para as unidades de Nova Andradina e Pirapozinho, em São Paulo.





Rochedo apareceu pela primeira vez nas estatísticas estaduais do coronavírus em 19 de junho, com 3 casos positivos. Entre sexta-feira (26) e sábado (27), a cidade registrou mais 16 infecções, elevando para 19 total de pacientes de Covid-19. A taxa de incidência na cidade é de 345,5 por 100 mil habitantes, a 12ª mais alta do Estado –acima da de Campo Grande (220,4 por 100 mil).





Mais de 7,2 mil casos de coronavírus em MS





Dados atualizados sobre o avanço do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul aumentaram em 220 o total de infectados ao longo de 24 horas. Números fechados às 19h de sábado (27) apontaram para 7.257 infectados e 75 óbitos.





As informações do boletim estadual foram prestadas na manhã deste domingo (28) pelo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, e sua adjunta, Christinne Maymone, no 103º boletim sobre a Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Apesar do avanço de “apenas” 220 novos, inferior ao do relatório anterior (quando houve 394 novos), ambos alertaram que se trata de um número que reflete a falta de informações de municípios que não realizam esses trabalhos nos finais de semana.





Assim, já antevendo a divulgação posterior desses casos represados, o boletim anunciou neste domingo 42.565 notificações, com 31.129 delas sendo descartadas, 7.527 casos confirmados e 72 óbitos. Há, ainda, 2.082 casos sob análise no Laboratório Central de Campo Grande e 1.827 sem encerramento, aguardando detalhes de Secretarias Municipais de Saúde.





Fonte: Midiamax

Por: Mariane Chianezi e Humberto Marques