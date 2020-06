CONCURSOS| Com salários de até R$ 9,8 mil: confira quais encerram inscrições nesta semana

Há oportunidades em diversas áreas e para diferentes níveis de escolaridade

Os concurseiros devem se atentar a cinco concursos públicos se encerram nesta semana. Os concursos tem salários que chegam a R$ 9,8 mil e tem data de até 7 de junho para inscrição.





Exército





O Exército Brasileiro está com inscrições abertas em concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. São 440 vagas disponíveis para candidatos de nível médio. As inscrições ficam abertas até o dia 3 de junho. Os exames podem ser realizados em Campo Grande.





São 400 vagas para o sexo masculino e 40 para o feminino. Quem for aprovado, fará um curso com duração de cinco anos em regime de internado. No primeiro ano, as aulas serão ministradas na cidade de Campinas (SP). Do segundo ao quinto ano, o militar em formação receberá o título de cadete com aulas na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), em Resende (RJ). Ao final do curso, o profissional será declarado Aspirante a Oficial do Exército. O cargo tem remuneração de R$ 7.315.





Para participar, é preciso ter entre 17 e 22 aos, ensino médio completo, se do sexo masculino, ter no mínimo, 1,60m, se do sexo feminino, ter no mínimo, 1,55m de altura, Não ter filho ou dependentes, e não ser casado ou não ter união estável. As inscrições são feitas até o dia 3 de junho no site do Exército . A taxa de inscrição é de R$ 90.







Depen





O Depen (Departamento Penitenciário Nacional) abriu as inscrições em concurso público com 309 vagas para os cargos de especialista federal de assistência à execução penal e agente federal de execução penal. As vagas são para candidatos de nível médio e superior. Há oportunidades para Campo Grande.





Confira as vagas: Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Enfermagem (9); Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Médico Clínico (1); Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Médico Psiquiatra (1); Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Odontologia (1); Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Psicologia (1); Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Serviço Social (1); Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Terapia Ocupacional (1); Agente Federal de Execução Penal (294). Os profissionais terão salários entre R$ 5.865,70 e R$ 6.030,23.





As inscrições seguem abertas até o dia 5 de junho. Para participar, o candidato deve acessar o site da Cebraspe . O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo, para o cargo de Especialista Federal em Assistência Penitenciária é de R$ 130 e o cargo de Agente Federal de Execução Penal possui a taxa de inscrição de R$ 120.





Os candidatos serão lotados na Sede do Depen, em Brasília/DF, ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas nas cidades de Brasília/DF, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR, Mossoró/RN e Porto Velho/RO, de acordo com o interesse e a necessidade da Administração.







Marinha





A Marinha do Brasil está com inscrições abertas em concurso público para a contratação de profissionais para a Escola Naval. São 22 vagas, sendo 10 para homens e 12 para mulheres. O salário durante o curso é de R$ 1.574,12, mas depois de formado, a remuneração é de R$ 7.490. Em MS, as provas são realizadas em Ladário.





O curso será realizado no Rio de Janeiro e terá duração de quatro anos. Para participar, o candidato deve preencher os requisitos: ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2021; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 3º ano do ensino médio; ter altura mínima de 1,54m e a máxima de 2m.





O concurso conta com provas objetiva e de redação, com aplicação prevista para a primeira quinzena de agosto. Os exames avaliarão as habilidades dos candidatos em matemática, inglês, língua portuguesa e física. Há ainda as fases de inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos.





Para participar, o candidato deve se inscrever até o dia 7 de junho no site da Marinha e fazer o pagamento da taxa de R$ 65.





Prefeitura de Santa Rita do Rio Pardo





A Prefeitura de Santa Rita do Pardo, a 242 km de Campo Grande, abriu inscrições em concurso público para contratação de profissionais de nível fundamental, médio e superior. São 70 vagas disponíveis com salários de até R$ 9,8 mil.





Confira as vagas disponíveis:





Nível superior: Assistente Social, Biomédico, Educador Físico, Enfermeiro, Enfermeiro (Assentamento Mutum), Farmacêutico, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Pediatra, Médico Plantonista, Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo.





Educação: Professor de Educação Infantil – (Zona Urbana), Professor Anos Iniciais do Ensino Fundamental – (Zona Urbana / Escola Raimundo Cândido Araújo), Professor Anos Iniciais do Ensino Fundamental – (Zona Rural / Escola Santa Rita de Cassia Polo), Professor Educação Infantil – (Zona Rural / Escola Santa Rita de Cassia Polo), Professor de Artes – (Zona Urbana / Escola Raimundo Cândido Araújo).





Nível médio: Agente de Combate a Endemias – ACE, Assistente Administrativo, Recepcionista Hospitalar, Técnico de Enfermagem, Técnico de Enfermagem (Assentamento Mutum), Técnico de Informática e Técnico em Radiologia.





Nível Fundamental completo: Motorista, Motorista de Ambulância, Motorista Ônibus Escolar, Inspetor de Alunos, Operador de Máquinas, Operador de Motoniveladora e Recreador de Creche.





Nível Fundamental incompleto: Auxiliar de Merenda, Auxiliar de Serviços Gerais e Coveiro.





As inscrições vão até 7 de junho e serão realizadas apenas pela internet . A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade da vaga: R$ 125 para vagas de nível superior, R$ 110 para nível médio e R$100 para concorrer às vagas de nível fundamental completo e incompleto.











Por: Mariane Chianezi