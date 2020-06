Com eficiência no gasto público, Governo paga R$ 2,10 por máscara de tecido

Acessórios serão distribuídos para servidores e população em situação de vulnerabilidade social

©Chico Ribeiro

Com gestão eficiente dos recursos públicos, o Governo de Mato Grosso do Sul fechou contrato de compra de máscaras de tecido por R$ 2,10 a unidade. O equipamento de proteção individual é uma das principais ferramentas de combate à infecção pelo coronavírus.





Divulgada pela Central de Compras , a aquisição de 1,5 milhão de máscaras custará R$ 3,1 milhões aos cofres públicos. Os acessórios serão distribuídos para servidores e pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme cronograma da Secretaria de Estado de Saúde (SES).





Cada máscara será confeccionada com dupla camada de tecidos helanca e meia malha. Todas terão os brasões do Governo do Estado e da SES. Ao todo, serão feitas 750 mil no tamanho M (16 cm de comprimento por 14 de largura e 6,5 de lateral) e 750 mil no tamanho G (21 cm de largura por 14,5 de largura e 8 de lateral).





Segundo o grupo de apoio às compras emergenciais da SES, o processo está em tramitação e prevê a entrega das máscaras em lotes, sendo o primeiro com 800 mil unidades, o segundo com 500 mil e outros 10 lotes com 20 mil unidades cada. A expectativa é de que os materiais comecem a ser entregues nas próximas semanas.





Por: Bruno Chaves, Subcom