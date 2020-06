Com apoio do Governo do Estado, principais avenidas da Capital passam por revitalização

Melhorias de mobilidade nas principais avenidas da Capital são resultado da parceria do governo com o município

©Barbosa de Souza

Pautado no planejamento e com o foco da gestão voltado às prioridades das famílias sul-mato-grossenses, a parceria do Governo do Estado junto aos municípios tem sido fundamental para a manutenção das obras de melhoria na área de infraestrutura, mesmo em tempos de pandemia.





“Estamos focados hoje no combate da Covid-19, que vem exigindo esforço muito grande de todos nós. Porém, não podemos paralisar toda nossa estrutura administrativa, em especial projetos voltados a qualidade de vida e bem estar da população. O Estado está andando, apesar desta pandemia impor duras perdas e exigir esforço de todos nós administradores”, pontua o governador Reinaldo Azambuja.





Mesmo com o novo cenário econômico imposto pelo novo coronavírus, o programa Governo Presente permitiu que alguns investimentos continuassem acontecendo, como é o caso do cronograma de obras de revitalização de ruas e avenidas de diversas regiões de Campo Grande. A gestão estadual viabilizou a liberação de R$ 18 milhões, sendo R$2,5 milhões através de contrapartida ao Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).





As obras em mobilidade da região central da cidade, contemplam a Rua Chaadi Scaff na Vila Rosa Pires, Avenida Rodolfo José Pinho, no Jardim São Bento, Rua Amazonas, entre a Ceará e a Paraíba, Rua Pernambuco, da Rua Ceará até a Bahia, e da 13 de Maio até a Padre João Crippa.





No Anhanduizinho, as obras de melhorias na Avenida Raquel de Queiroz no Aero Rancho, na Avenida Filinto Muller, Rua Francisco dos Anjos e Rua Candelária no Bairro Pioneira, e Rua dos Jasmins no Jardim Jóquei Clube.





O Bandeira está com as principais vias sendo recapeadas. Na reigão do Tiradentes, a Avenida Marquês de Pombal, José Nogueira Vieira, Rua Marquês de Lavradio, e parte da Avenida Três Barras receberam melhorias de infraestrutura a partir dessa parceria. A Avenida Ministro João Arinos e a Rua Cayova também irão passar por recapeamento.





No Lagoa, a Avenida Marinha, principal via de acesso ao Coophavila II, está sendo recapeada, oferecendo melhoria na mobilidade urbana da região. A rua Clineu da Costa Moraes, que liga a rotatória da Marechal Deodoro com a Manoel da Costa Lima no Jardim Leblon, e a Rua Manoel Joaquim de Moraes que liga os bairros Vila Jussara, Coophama e Tijuca estão inseridas no projeto de recapeamentos.





As ruas, Amazonas, da Ceará até a Rua Salinas entre as ruas Autonomista e Jales, e a Cacildo Arantes, da Avenida Afonso Pena até a Avenida João Arinos, que integram a região do Prosa também constam no projeto. Vias da região Imbirussu, também devem receber melhorias de mobilidade. As informações são do Escritório de Gestão Política da Capital (EGPC) que atua junto ao município no acompanhamento da execução das obras.





Por: Mireli Obando, Subcom