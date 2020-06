CCR MSVia informa| Locais com serviços de conservação na BR-163/MS

Em razão da realização de obras e serviços de melhoria a serem feitos em trechos da BR-163/MS, a CCR MSVia divulga os locais que operam em sistema de pare-e-siga.





De acordo com o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, a ação vai ao encontro dos procedimentos de segurança adotados pela Concessionária para contribuir com o bom andamento das obras, interferindo o mínimo possível no tráfego da rodovia.





Ponto com desvio no tráfego

Rio Verde de MT – entre os kms 675 e 674;

São Gabriel do Oeste – no km 639, no km 600 e entre os kms 599 e 598;

Nova Alvorada do Sul – no km 366;

Caarapó – no km 216;

Pontos com pare-e-siga

Sonora – entre os kms 836 e 835;

Bandeirantes – entre os kms 578 e 577;

Campo Grande – entre os kms 482 e 481 e entre os kms 443 e 441;

Rio Brilhante – entre os kms 322 e 321;

Caarapó – entre os kms 236 e 234;

Juti – entre os kms 167 e 166;

Itaquiraí – entre os kms 103 e 101 e entre os kms 86 e 84;

Itaquiraí/Eldorado – entre os kms 66 e 64.

Em caso de chuvas as obras poderão ser suspensas, retornando tão logo elas cessem. Todos os trechos estão sinalizados.





A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).





ASSECOM