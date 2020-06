Carro capota na BR-262 e ocupantes ficam feridos

Vítimas sofreram ferimentos e foram socorridas pelos bombeiros

O carro só parou na vegetação ©Rádio Caçula Na sexta-feira (19), acidente de trânsito deixou os ocupantes feridos na Rodovia BR-262 em Três Lagoas, a 335 quilômetros de Campo Grande. O veículo estava a caminho de Campo Grande quando saiu da pista e capotou.





Não há detalhes sobre como aconteceu o acidente, mas as vítimas seguiam de São José do Rio Preto (SP) para Campo Grande, quando o carro saiu da pista, capotou e só parou em uma vegetação. O veículo Sedan ficou bastante danificado.





Equipes do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas atenderam a ocorrência e socorreram as vítimas. Conforme o Rádio Caçula, o carro era ocupado por homens, mas não se sabe quantos estavam no veículo.





Fonte: Midiamax Por: Renata Portela