CAPITAL| Vereador Carlão enaltece trabalho dos que estão na Linha de Frente ao combate do Coronavírus

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) fez questão de enaltecer o trabalho que vem sendo desenvolvido por quem está na linha de frente do enfrentamento a Pandemia do Coronavírus. O parlamentar enalteceu a atuação do prefeito Marquinhos Trad, do Governador Reinaldo Azambuja, dos secretários de saúde, vereadores e a união de esforços entre os Poderes para buscar alternativas que protejam a sociedade da proliferação do vírus. Carlão fez questão de reconhecer os médicos, enfermeiros e demais funcionários da saúde e demais áreas essenciais e que diariamente arriscam suas vidas para salvar a de outros.





“É preciso reconhecer a atuação dos que estão na linha de frente, arriscando suas vidas. Ontem perdi um primo que morava em Porto Velho – Rondônia, era taxista, não tinha outras doenças e achava que tomando um conhaque com limão estava livre do Covid. Infelizmente foi mais uma vítima da doença, faleceu. Precisamos levar a sério o risco que estamos correndo. Conscientização é fundamental!”, destacou Carlão.





Aumento de Casos - Em Campo Grande o registro de casos confirmados do Coronavírus teve um aumento de 30,2%. A evolução ocorre ao mesmo tempo em que aumentam os alertas das autoridades de Saúde sobre a redução do isolamento social no Estado, colocando potenciais portadores do coronavírus em contato com pessoas ainda não contagiadas.





“Precisamos manter o isolamento social dos que podem permanecer em casa, e usar máscara, lavar as mãos e evitar aglomerações”.





Por: Janaina Gaspar