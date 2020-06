CAPITAL| Refis da Saúde terá plantão neste sábado das a partir das 8h

Refinanciamento prevê descontos de até 100% e parcelamento em até seis vezes

Central do IPTU funcionará a partir das 8h neste sábado ©Paulo Francis/Arquivo

A Prefeitura de Campo Grande terá plantão neste sábado (27), das 8h às 16h, para contribuintes que precisaram acertar suas contas com o fisco. Os descontos do Refis da Saúde podem chegar a 100% sobre juros e multas.





De acordo com a prefeitura, o refinanciamento vai até o dia 3 de julho e todo o recurso será direcionado as despesas da saúde devido à pandemia do novo coronavírus.





Quem quiser também pode buscar atendimento pela internet ou teleatendimento, evitando assim exposição ao vírus. O site para adesão é o refis.campogrande.ms.gov.br e o número de telefone disponível é o (67) 4042-1320.





O contribuinte também pode se deslocar até a Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge, 500, Centro.





O Refis 100% Saúde abrange os débitos tributários ou não tributários vencidos. Não se enquadram o IPTU 2020, infrações de trânsito, indenização devida ao município e débito de natureza contratual, contrapartida financeira, outorga onerosa, arrendamento ou alienação de imóvel.





O desconto no pagamento à vista é de 100% sobre atualização monetária, juros e multa. Os débitos podem ser parcelados em até seis vezes, com desconto de 75% sobre os juros e multa, ou em até 12 vezes.





Por Gabriel Neris