CAPITAL| Prefeitura divulga nome dos oito premiados por pagar IPTU em dia

Contribuintes ganharam de televisor até automóvel no primeiro sorte deste ano. Serão mais dois

Os prêmios sorteados em frente à Central de Atendimento ao Cidadão

A Prefeitura de Campo Grande tornou pública nesta terça--feira (30) a relação dos ganhadores no 1º Sorteio do concurso que prêmia contribuintes em dia com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), no exercício de 2020. Foram 8 prêmios, de televisor a automóvel.





Os contemplados poderão retirar os prêmios no dia 19/08/2020, às 09h00, na Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho, localizado na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 2655. Precisam levar documentos de Identidade e CPF. maracaju ms





Esse foi o primeiro sorteio, feito dia 19 de junho. Os próximos serão em 19 de agosto de 2020 e 19 de outubro de 2020.





Podem participar do concurso “Iptu Dá Prêmios/2020” quem paga em dia o tributo e preenche o cupom para participar da premiação.





Confira a lista dos vencedores:

Julimar Oliveira de Andrade – Automóvel Samir Habih Zeidan – Motocicleta Roseley Flávio de Macedo – Televisor Jorge Pereira de Melo – Televisor Maria Necy Rodrigues – Televisor José Roberto Guadanhin – Aparelho de Ar Condicionado Paula Ribeiro dos Santos – Aparelho de Ar Condicionado Rubeiz Almeida Lemes – Aparelho de Ar Condicionado





Por Marta Ferreira