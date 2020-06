CAPITAL| Prefeitura desiste de obrigar uso de máscara dentro dos carros

No último dia 19 de junho, município havia obrigado o uso do equipamento para motoristas acompanhados de uma ou mais pessoas

A Prefeitura de Campo Grande voltou atrás e agora não vai mais exigir a utilização de máscaras dentro dos veículos. A obrigatoriedade tinha sido imposta, no último dia 19, para motoristas acompanhados de um ou mais passageiros. Nesta quinta-feira (26), o Executivo municipal publicou novo decreto cancelando essa obrigação.





Conforme publicado no Diogrande, o uso de máscaras dentro dos carros não é obrigatório, mas recomendado. A regra vale também para a prática de atividades físicas e esportivas em academias.





A obrigatoriedade continua para “todos os espaços públicos e privados de acesso ao público em geral, em Campo Grande, durante a emergência da COVID-19”. O uso do Equipamento de Proteção Individual não é exigido em praças de alimentação, lanchonetes ou restaurantes, quando o cliente está consumindo os alimentos.





O uso de máscaras passou a ser obrigatório em Campo Grande no dia 19 de junho após recomendação feita pelo MPE (Ministério Público Estadual) com base no aumento do número de casos no município.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Maressa Mendonça