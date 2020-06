CAPITAL| Blitz na Avenida Mato Grosso realiza 150 bafômetros e multa 25 condutores

Fiscalização foi realizada pelo Detran e BPMTran e 1 condutor foi conduzido à delegacia

Blitz foi realizada na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande Blitz realizada pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) e o BPMTRAN (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar) na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, na noite de sexta-feira (12) realizou 150 testes de bafômetro e autuou 25 condutores.





A fiscalização foi realizada quase esquina com a Avenida Nelly Brandão, conhecida como Via Parque, sentido Centro, a partir das 21h até às 1h. Um condutor foi conduzido para delegacia por estar com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa.





Dos 25 autos de infração, 13 pessoas se recusaram a fazer o teste do bafômetro; três licenciamentos estavam vencidos; 1 condutor estava bêbado; 1 foi multado por dirigir sem CNH; 2 condutores autuados por CNH vencida; 3 foram multados por deixar outra pessoa dirigir, por categoria diferente e CNH vencida; 1 foi autuado por placa artesanal; 2 por conduzirem sem documento de porte obrigatório.





Dos carros abordados, três foram removidos ao pátio do Detran por licenciamento vencido.





Fonte: Midiamax Por: Renata Volpe