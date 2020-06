CAPITAL| Bares tentam burlar toque de recolher e prefeito ameaça cassar alvarás

Alguns estabelecimentos fecham as portas à meia-noite, mas mantêm atendimento dentro do local até a madrugada

Fim de semana teve festa "rave" e 71 estabelecimentos fechados ©ARQUIVO

Dezenas de estabelecimentos continuam a desrespeitar o toque de recolher em Campo Grande e tentam driblar a fiscalização, com fechamento das portas, mas mantendo o funcionamento, segundo informou o prefeito Marcos Trad, nesta segunda-feira (8). A atitude pode levar a prefeitura a multar e cassar alvarás.





“O nosso toque de recolher está cada vez mais preocupante. A gente tem visto pessoas em bares que, chega meia-noite, fecham a porta da frente e as pessoas ficam lá dentro, muitos me mandaram WhatsApp, que as pessoas permanecem dentro com anuência dos proprietários”, disse Trad.





Conforme o chefe do Executivo municipal, neste fim de semana, foram flagrados 71 estabelecimentos abertos além do horário permitido e todos foram fechados pelas equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e Guarda Municipal.





Além disso, também foram encontradas mais de 800 pessoa desrespeitando o toque de recolher e uma festa ‘rave’, com diversas pessoas participando.





Prefeito pediu para que os empresários, principalmente dos ramos de bar e lanchonete e atividades noturnas, cumpram o que foi combinado.





“Vocês pediram para nós alternativas para não matar a empresa, comércio e atividade remuneratória. “Quando começou o toque de recolher às 20h, pediram para passar para às 22h, passou para 22h e logo em seguida pediram de 22h para meia-noite. Reunimos conselho técnico e, com aprovação da comissão, colocamos entre meia-noite e 5h, mas parece que as coisas começam a desandar para o lado negativo e aí não vai nos restar outra alternativa a não ser fechar, multar e atá cassar o alvará”, afirmou Trad .





Prefeito pediu também que, além dos proprietários, as pessoas deixem de frequentar os locais que desrespeitam as medidas de biossegurança.





“É preocupante porque é uma doença letal e a gente tem feito de tudo para poder ajudar você. Acredito que é passageiro e você vai poder se divertir em bares e restaurantes para o resto da sua vida, com saúde, sem sequelas, sem passar por momentos de tensão e muito menos ocupando leitos de UTI em nossa cidade”, finalizou.





O toque de recolher foi criado para evitar que a população circule durante o horário de proibição, das 0h às 5h, e, consequentemente, diminua a circulação do coronavírus no município. No dia 1º de junho, a restrição de circulação foi prorrogada e vale até o dia 1º de julho, podendo ser novamente estendida.





Fonte: CE

Por: Glaucea Vaccari