BRASILÂNDIA| Por ciúmes da mãe, mulher mata homem e vai presa

Faca com vestígios de sangue, usada no crime ©Divulgação/Polícia Civil

Na noite de ontem (28), Miliane Cecília Bernardo dos Santos, de 22 anos, foi presa em flagrante após atingir com um golpe de faca, José Ronaldo Rodrigues Santos Barros, de 47 anos. O crime aconteceu em Brasilândia, distante 355 quilômetros de Campo Grande.





O caso aconteceu na casa da mãe da suspeita e de acordo com a Polícia Civil, ciúme foi a motivação do crime. Miliane presenciou o homem dando em cima da mãe e desferiu um golpe de faca contra o peito da vítima. Após ação, a mulher fugiu do local.





Equipes da Polícia Civil e Militar foram acionadas e começaram diligências em busca da autora. Após duas horas de buscas, Miliane foi encontrada em um cômodo no fundo da casa de parentes. A faca usada no crime apresentava vestígios de sangue, foi recolhida pela polícia e será encaminhada para exame pericial.





A mulher confessou o crime e foi autuada em flagrante por homicídio qualificado.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Bruna Marques