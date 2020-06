Bonito Seguro: Rodada de negócios vai encontrar EPIs para empresas de Turismo

Ação virtual acontece nos dias 18 e 19 de junho, para que pequenos negócios encontrem equipamentos de segurança para funcionários

A partir de 9h desta quinta-feira (18), o Sebrae/MS realiza uma rodada de negócios virtual voltada às empresas do segmento de turismo de Bonito. A ação, que integra o programa Bonito Seguro, visa conectar os negócios a fornecedores de equipamentos de segurança (EPIs) para a proteção dos colaboradores.





Inicialmente, o foco da ação são os negócios de pousadas, hotéis e atrativos turísticos, mas outros segmentos interessados também podem participar. A rodada será realizada de forma virtual, por meio de uma plataforma , onde também serão realizadas as inscrições.





Os pequenos negócios que participarem terão contato com empresas fornecedoras de materiais como máscaras, luvas, toucas e álcool em gel, e até outros produtos, como fornecedores de enxovais para hotelaria. Além de se preparar para a retomada segura do turismo, os participantes podem fechar novas parcerias.





“É vantajoso porque as fornecedoras devem levar ofertas especiais para a rodada, então os empresários podem descobrir novos fornecedores que tenham vantagens competitivas para eles neste momento”, afirma o analista do Sebrae/MS, Telcio Barboza.





A rodada de negócios acontece nos dias 18 e 19 de junho, com possibilidade de prorrogação. A ação conta ainda com a parceria das entidades Associação Bonitense de Hotelaria (ABH) e Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito e Região (Atratur).





Bonito Seguro





O Sebrae/MS, em parceria com as entidades do Sistema S – Sesi/MS e Senac/MS –, juntamente à governança local do turismo de Bonito lançou em junho o programa Bonito Seguro, que engloba diversas ações para a retomada segura da atividade turística no município.





A iniciativa visa principalmente a adoção de protocolos de biossegurança pela totalidade das micro e pequenas empresas da região. Em breve, será lançada uma plataforma com todas as ações do programa. Os empresários interessados nas consultorias de biossegurança devem procurar o Sebrae pelo telefone 0800 570 0800.





ASSECOM