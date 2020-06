“Bolsonaro fez mais uma escolha acertada”, elogia deputado Coronel David sobre novo ministro da Educação

O presidente Jair Bolsonaro nomeou Carlos Alberto Decotelli, na tarde desta quinta-feira (25) e fez o anúncio em seu perfil oficial do Facebook.

A medida foi elogiada no meio acadêmico e também pelo deputado estadual Coronel David (sem partido) que desejou boas vindas ao novo ministro. “Bem-vindo professor Carlos Alberto Decotelli, escolhido para ocupar o cargo de Ministro da Educação. O nome dele engrandece o Governo e o meio acadêmico pelo excelente currículo e competência para o cargo”, elogiou.





Carlos Alberto Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), mestre pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), doutor pela Universidade de Rosário (Argentina) e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha, e agora terá a nobre e grande missão de conduzir os rumos da educação no Brasil. Ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e atual secretário de Modalidades Especializadas da pasta, Decotelli atuou na transição do governo Bolsonaro junto à equipe do MEC, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).





ASSECOM