BATAGUASSU| Órgãos municipais retomam atendimento ao público de forma integral a partir de segunda-feira (15)

Nesta segunda-feira, dia 15 de junho, os órgãos municipais retomam o horário normal de expediente ao público, das 8 às 12 horas; e das 14 às 17 horas (horário de Brasília). Até então, o atendimento presencial estava reduzido, das 8 às 12 horas com atendimento ao público e das 14 às 17 horas apenas atendimento interno devido as restrições estabelecidas por meio de Decreto Municipal devido a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19).





Mesmo com o horário normalizado, o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) informa que haverá restrições e controle de fluxo de pessoas para acesso aos departamentos municipais.





"Será obrigatório o uso de máscaras assim como passa a ser necessário a higienização de mãos nos locais e manutenção de uma distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas que, por ventura, venham a aguardar em fila", explica o gestor, que é presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).





As medidas são válidas para todos os órgãos municipais e deverão ser seguidas para evitar a contaminação pelo Novo Coronavírus.





SAÚDE





Com relação a área de saúde, os atendimentos voltam normalmente também nas unidades de saúde (7 às 11 horas; e das 13 às 17 horas) a partir de segunda-feira (15).





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso, as consultas médicas não precisarão ser agendadas e serão realizadas conforme demanda, respeitando as normas de distanciamento entre os pacientes dentro das unidades de saúde. Os grupos de risco serão atendidos prioritariamente.





Maria Angélica comenta que os atendimentos odontológicos serão realizados mediante agendamento presencial na unidade de saúde ou por meio de agendamento via WhatsApp de cada unidade.





Os atendimentos na Clínica de Reabilitação Física Municipal (Fisioterapia) também poderão ser agendados de forma presencial ou através de número de WhatsApp.





Os exames de urgências continuam sendo colhidos nas unidades de saúde e os eletivos serão coletados no laboratório por meio de senhas.





Para consultas médicas com especialistas oferecidas no Centro de Especialidades Médicas (CEM), os agendamentos devem ser feitos através do número de WhatsApp (67) 3541-2229.





ASSECOM