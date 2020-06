BATAGUASSU| Município registra três novos casos positivos do novo coronavírus

O município Bataguassu confirmou através da Secretária Municipal de Saúde três novos casos de coronavírus (Covid-19). A cidade ficou 15 dias sem registros positivos da doença.





A informação consta no boletim epidemiológico da Prefeitura de Bataguassu, divulgado nesta quinta-feira(18). Ainda não informações sobre os pacientes.





Bataguassu chegou ao 14º caso positivo. Do total, 11 já estão recuperados e três casos estão em investigação.





Mato Grosso do Sul





Com mais 110 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 4.274. Foram registrados três óbitos, passando para 39 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.





Dos 4.274 casos confirmados, 1.921 estão em isolamento domiciliar, 2.200 estão sem sintomas e já estão recuperados e 119 estão internados, sendo 79 em hospitais públicos e 40 em hospitais privados. Quatro pacientes internados são procedentes de fora do Estado e um paciente internado é de outro país.





Fonte: CenárioMS

Por: Diego Oliveira