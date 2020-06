BATAGUASSU| Município recebe três ventiladores destinados pela Justiça do Trabalho em enfrentamento a pandemia

As ações de combate a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) em Bataguassu ganharam o reforço financeiro na ordem de R$ 110.940,00 destinados pela Vara da Justiça do Trabalho. Os recursos foram utilizados para a aquisição de três ventiladores eletrônicos de uso adulto, pediátrico e neonatal em atendimento a pacientes acometidos pela doença.





Os equipamentos hospitalares foram entregues no último dia 28 de maio, em ato realizado na Santa Casa, com a presença do prefeito do município, Pedro Arlei Caravina (PSDB), do juiz do Trabalho, Antônio Arraes Branco Avelino e da secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso.





Caravina comentou que a destinação de recursos ao município foi feita após solicitação da Secretaria Municipal de Saúde justamente para apoiar as ações de enfrentamento a pandemia.





O gestor disse que cada equipamento custou R$ 36.980,00, chegando ao total de R$ 110.940,00 para aquisição dos três ventiladores. Todo o processo licitatório foi conduzido pela própria Prefeitura.





"Agradecemos a parceria da Vara do Trabalho de Bataguassu em nome do juiz titular Dr. Antônio Arraes Avelino, que sempre tem apoiado as ações municipais em prol da população. Mais uma vez contamos com esse importante incentivo em enfrentamento a Covid-19", destacou o prefeito.

Segundo informado recentemente pela Vara do Trabalho, os recursos liberados para a aquisição dos equipamentos são provenientes de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho em que um curtume foi condenado a pagar R$120.000,00 de indenização por dano moral coletivo.





De acordo com o juiz do Trabalho, Antônio Arraes Branco Avelino, a destinação dos recursos está pautada na recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que prevê a liberação de penas pecuniárias para as ações de combate à pandemia. O magistrado considerou ainda, "o risco potencial de que essa doença contagiosa possa atingir a população mundial e também a população de Bataguassu e região, na qual há indústrias alimentícias de importância relevante para subsistência de toda coletividade". O MPT-MS manifestou anuência com o requerimento e a liberação dos valores já utilizados.





LEITOS





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso, Bataguassu possui até o momento, 11 casos confirmados da doença, com 7 pacientes recuperados/curados.





Maria Angélica explica que o município conta com 12 leitos preparados para atender pacientes acometidos pelo vírus.





Os quartos disponibilizados por meio da parceria com a Santa Casa local possuem equipamentos como respiradores mecânicos, monitores e bombas de infusão.





A secretária acrescenta que os três ventiladores, apesar de adquiridos para atender casos da Covid-19, ficarão pós-pandemia à disposição da Santa Casa para atender pacientes.





ASSECOM