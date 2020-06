BATAGUASSU| Decreto Municipal proíbe novamente consumo em bares, restaurantes e similares

Medida vale a partir de sexta-feira (26) e visa evitar ainda mais a propagação do Coronavírus no município

No período de 26 de junho a 10 de julho, está vedado novamente o consumo em bares, restaurantes e similares no município de Bataguassu. A medida foi instituída por meio do Decreto Municipal nº 153/2020, de 24 de junho de 2020.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) diante do aumento de casos de Covid-19 no município e da falta de isolamento social da população, chegou-se ao entendimento do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus durante a reunião da última terça-feira (23.06), que tal restrição é necessária em prevenção à transmissão da doença.





"Nosso objetivo é evitar uma propagação ainda maior do vírus em Bataguassu. Peço a compreensão de todos, já que o momento é de alerta", observa o gestor, que é presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).





De acordo com o documento disponível na edição desta quinta-feira do Diário Oficial do município ( http://www.diariooficialms.com.br/assomasul ), independentemente do horário, está proibido o consumo local em bares, lanchonetes, pastelarias, sorveterias, pizzarias, espetarias, trailers, padarias, supermercados, conveniências e afins. Os serviços de entrega (delivery) e as retiradas dos produtos nos estabelecimentos permanecem normalmente.





TOQUE DE RECOLHER





O Decreto Municipal também veda a circulação de pessoas no âmbito do município no período de 26 de junho a 10 de julho, no horário das 22 horas as 05 horas do dia seguinte (horário de Brasília), exceto quando necessária para acesso aos serviços essenciais (deslocamento ao trabalho e entregas delivery).





Todas as medidas previstas no Decreto poderão ser reavaliadas e/ou prorrogadas e sujeitará a seu infrator a aplicação das penalidades previstas no Decreto nº 150/2020, sem prejuízo de outras sanções legais.





DADOS





De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado hoje, dia 25 de junho, Bataguassu possui 26 casos confirmados de Covid-19. Do total de pacientes, 11 já estão recuperados / curados. Vinte e seis casos permanecem sob suspeita no município.





ASSECOM