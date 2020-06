BATAGUASSU| Caravina prestigia inauguração do Frigorífico Frigobata

Com investimento de R$ 2,5 milhões, começa a operar em Bataguassu uma nova indústria. Trata-se do Frigorífico Frigobata Comércio de Carnes e Transporte, inaugurado no último dia 2 de junho no município.





Através de cessão do direito real de uso de uma área municipal localizada no Assentamento Santa Paula (área do antigo matadouro / abatedouro construído pela Companhia Energética de São Paulo (Cesp) como obra compensatória devido o enchimento do lago da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera em meados dos anos 2000 e que nunca havia sido usado), inicialmente, a unidade atuará como entreposto com desossa bovina, gerando de 30 a 40 empregos diretos.





A empresa pretende, em uma etapa posterior, expandir a capacidade de produção da planta para promover abate de animais, podendo chegar a ofertar 150 postos de trabalho.





A produção já atende o mercado regional a partir da certificação do frigorífico ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM), vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. A empresa também já está habilitada a comercializar os produtos em todo o País devido a certificação do frigorífico no Serviço Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi) auditado por meio do Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema (Codevale).

©DIVULGAÇÃO Durante o ato inaugural, ao se reportar ao proprietário do Frigobata, Alessandro Marques da Silva, o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) destacou a importância de novos investimentos para a cidade.





"Em nome do município, quero agradecer o seu investimento, determinação, empreendedorismo. Valorizo e confio nas pequenas empresas que iniciam e querem crescer e contribuir com o desenvolvimento da cidade. Em um momento de crise e de demissões, poder inaugurar uma empresa para gerar emprego é de grande satisfação", disse o gestor.





Caravina falou sobre o fortalecimento da economia com relação ao setor agropecuário/frigorífico, que não se abateu diante da pandemia da Covid-19. "O ramo da carne graças a Deus não foi afetado praticamente em nada devido a Covid-19. Mato Grosso do Sul é reconhecido pelo seu potencial em exportação, que está em crescimento dia após dia", avaliou.





Sobre a adesão ao Sisbi, o atual presidente da Assomasul salientou a importância da certificação para que a produção da empresa possa alcançar mercados externos. "Antes da adesão ao Sisbi, os estabelecimentos que trabalham com produtos de origem animal só podem fazer a comercialização de seus produtos dentro do município, restringindo a capacidade de ampliação da produção e do número de vagas no mercado de trabalho. Para os consumidores, a adesão ao sistema de inspeção representa uma maior oferta de produtos com maior qualidade e segurança de consumo atestada. Esse diferencial é muito importante", frisou.





Representando a Casa de Leis, o vereador Dennis Thomazini desejou sucesso ao empresário e a toda a sua equipe durante a inauguração. "Espero que seu empreendimento cresça e caminhe junto com o desenvolvimento de Bataguassu. Desejo progresso e prosperidade e que você colha bons frutos com sua empresa e que ajude a nossa cidade a se desenvolver ainda mais".





Em sua fala, o empresário Alessandro Marques da Silva comentou sobre a parceria com a gestão municipal, que segundo ele, foi fundamental para impulsionar o negócio e agradeceu a todos os que trabalharam e apoiaram para o início da operacionalização do empreendimento.





Acompanharam a inauguração da indústria, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Nilo José Perlin; a diretora do Codevale, Daniele Cabriotti além de servidores municipais, familiares, amigos e funcionários da indústria.





PRODEBATA





Através do Programa de Desenvolvimento de Bataguassu (Prodebata), diversas empresas prosseguem em fase de instalação no município. O programa que tem como objetivo propor investimentos e promover a geração de emprego e renda local, oferece facilidades como incentivos fiscais municipais e do Estado; abatimento de impostos e a destinação de áreas no Polo Empresarial com o compromisso de geração de emprego entre os investidores.





A cidade, em seu Bolsão Industrial já possui grandes empresas como a Marfrig Foods, Curtume BlueBrasil, Regina Festas, Regional Telhas além das novas empresas Benco Aço, Socind, Fampav e Hidroponia Oroeste entre outras.





Segundo Caravina, até o final do ano, a expectativa é que outros dois empreendimentos sejam inaugurados - a empresa Araújo Pescados, do ramo de frigorífico de peixe; e a Regenfer, do ramo de corte em aço/chapa.





"Estamos prospectando Bataguassu para o futuro. O município possui uma logística propensa ao escoamento de produção. Trabalhamos para criar um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico e humano; e a melhoria da qualidade de vida da população, estimulando a geração de mais empregos e renda para o município".











