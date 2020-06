Avião monomotor cai em área de cooperativa e duas pessoas ficam feridas

Acidente ocorreu por volta de 10h50 desta quarta-feira em área da Coamo, entre Dourados e Caarapó

O 2ª Grupamento do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 10h55 para atender o caso, mas os feridos foram socorridos por funcionários da cooperativa e os primeiros socorros prestados pela equipe médica da indústria. As duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital da Vida. Ainda não há informações sobre a origem do voo, nem sobre o estado de saúde dos ocupantes.