AUXÍLIO EMERGENCIAL| Caixa paga hoje primeira parcela de R$ 600 para novos aprovados

Por enquanto, o dinheiro fica disponível somente para o pagamento de boletos e compras on-line

©REPRODUÇÃO A Caixa Econômica Federal deposita nesta terça-feira (16) a 1ª parcela do auxílio emergencial para nascidos de janeiro a junho e que estão no último lote de aprovados para receber o benefício. Segundo o governo federal, mais de 2 milhões de pessoas que fizeram a inscrição entre 1º e 26 de maio receberão os R$ 600.





Por enquanto, o dinheiro fica disponível somente para o pagamento de boletos e compras on-line. O saque só será liberado de 6 a 18 de julho.





Pague no débito – Em Mato Grosso do Sul, há 6 mil pontos habilitados em Mato Grosso do Sul com maquininhas da Rede Tendência para compras no débito usando o valor do auxílio emergencial.





No comércio em geral –como lojas, supermercados, farmácias, conveniência, hortifrúti e atacadistas–, o beneficiado paga os produtos por meio do aplicativo Caixa Tem, evitando aglomerações.





Basta acessar e clicar no ícone ‘Cartão de Débito Virtual’, digitar a senha e o sistema vai gerar um código de segurança a cada transação. No site www.incontre.com.br estão todos os endereços das empresas que já estão habilitadas na sua cidade.





Por Anahi Zurutuza