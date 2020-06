AUXÍLIO EMERGENCIAL| Caixa abre em 6 cidades de MS neste sábado

Será a vez dos nascidos em julho, que poderão sacar a segunda parcela agências ou nas casas lotéricas.

A Caixa Econômica Federal vai abrir 10 agências em 6 cidades de Mato Grosso do Sul neste sábado (6) das 8h ás 12h, para o pagamento do Auxílio Emergencial de R$ 600 do Governo Federal. Em todo o país, serão 680 agências abertas.





Os beneficiários nascidos nos meses compreendidos de janeiro a junho já contam com a possibilidade de saque do benefício. A partir deste sábado, será a vez dos nascidos em julho, que poderão sacar a segunda parcela agências ou nas casas lotéricas.





Confira a lista das agências que abrem no estado:



CAMPO GRANDE - CENTRO - AG. CENTRO CAMPO GRANDE - RUA 13 DE MAIO, 2837 CAMPO GRANDE - JARDIM TIJUCA - AG. AERO RANCHO - AVENIDA DR GUNTER HANS, 3602 QD 02, LOTE 5. CAMPO GRANDE - UNIVERSITÁRIO - AG. RODOVIÁRIA - AVENIDA GURY MARQUES, 1292 CAMPO GRANDE - AG. VILA BANDEIRANTE - AVENIDA BANDEIRANTES, 2010 CAMPO GRANDE – CORONEL ANTONINO - AG. PANTANAL - AV. CORONEL ANTONINO, 98 CORUMBA - CENTRO - AG. CORUMBA- R CUIABÁ, 1388 PONTA PORÃ - CENTRO - AG. PONTA PORA - AV. BRASIL, 3154 TRÊS LAGOAS - CENTRO - AG. TRÊS LAGOAS - AV ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS, 321 DOURADOS - CENTRO - AVENIDA MARCELINO PIRES, 1297 NAVIRAÍ - CENTRO - PC PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 477

Pagamentos





A Caixa concluiu na semana passada os pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários que receberam a primeira até 30 de abril. O calendário da terceira parcela, que estava prevista para maio, continua sem definição.





Um segundo grupo de aprovados recebeu a primeira parcela também na última semana semana - para estes, a data de pagamento da segunda não está confirmada mas, segundo o presidente da Caixa, o benefício deve ser liberado em um mês.





Até quinta-feira (4), ainda havia 11,3 milhões de pedidos de Auxílio Emergencial aguardando análise, segundo a Caixa. Não há previsão de quando essas pessoas irão receber o benefício.





Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br





Por G1