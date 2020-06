AUXÍLIO EMERGENCIAL| 3ª parcela é paga nesta segunda para beneficiários do Bolsa Família com NIS final 4

Valores estão liberados para saque

O calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 foi ‘interrompido’ no final de semana, mas os depósitos para saque voltam a ser feitos e quem recebe o valor nesta segunda-feira (22) são os beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Inscrição Social) final 4.





Vale lembrar que o calendário contempla apenas quem foi aprovado para receber o auxílio até 30 de abril. Os novos pedidos podem ser feitos até dia 2 de julho. O calendário para os demais grupos ainda não foi divulgado.





Nesta etapa de pagamentos a Caixa deve contemplar novamente quase 60 milhões de brasileiros inscritos no Bolsa Família, CadÚnico (Cadastro Único) e informais inscritos pelo aplicativo e site da Caixa.





O calendário de pagamento para quem está no Bolsa Família é diferente daquele para quem se inscreveu por meio do aplicativo da Caixa ou pelo site , ou que estava no Cadastro Único.





Confira o calendário:



NIS 1: 17 de junho (qua) NIS 2: 18 de junho (qui) NIS 3: 19 de junho (sex) NIS 4: 22 de junho (seg) NIS 5: 23 de junho (ter) NIS 6: 24 de junho (qua) NIS 7: 25 de junho (qui) NIS 8: 26 de junho (sex) NIS 9: 29 de junho (seg) NIS 0: 30 de junho (ter)

Demais beneficiários





A Caixa ainda não divulgou o calendário de pagamento para os demais beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 aprovados até o dia 30 de abril.





Por: Ana Paula Chuva