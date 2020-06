ALEMS| Deputados aprovam estado de calamidade em Bonito e mais cinco cidades

Com esta aprovação, municípios podem fazer contratações e compras sem precisar de licitação

Sessão em videoconferência na Assembleia Legislativa

Os deputados aprovaram, durante sessão virtual, o estado de calamidade pública nas cidades de Bonito, Aquidauana, Miranda, Rio Negro, Laguna Carapã e Santa Rita do Pardo. Os municípios podem tomar medidas emergenciais em função da pandemia do coronavírus, em Mato Grosso do Sul.