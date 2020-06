ALCINÓPOLIS| Obra de arte será Portal de Entrada da cidade

Essa semana, autoridades municipais estiveram acompanhando o trabalho da Construção do Monumento Templo dos Pilares, que está sendo construído pelo artista plástico João Orcidney Xavier. A obra é uma réplica de um dos sítios arqueológicos mais emblemáticos do estado de Mato Grosso do Sul, onde será relatado as pinturas rupestres contemplando a história de nosso Município e valorizando a cultura pré-histórica em torno de mais de 10 mil anos atrás. Além dos famosos pilares do templo, um casal de nômades também fará parte da obra do artista, representando os primeiros homens que passaram pelo estado deixando seu registro nos paredões dos nossos sítios arqueológicos.





O Município de Alcinópolis é a cidade que possui o maior acervo de pinturas rupestres no Estado de Mato Grosso do Sul, com 24 sítios arqueológicos e com isso se tornou a Capital Estadual da Arte Rupestre através da Lei Estadual nº 4. 306 de 21 de dezembro de 2012 e através da Lei Municipal nº 383/15, foi criado o Dia Municipal de Arqueologia e Arte Rupestre no Município, sendo celebrado no dia 05 de outubro.





A obra de arte será instalada na entrada da cidade fazendo parte do planejamento de valorização da história e das belezas do Município e é totalmente custeada com recursos próprios.





A secretária de Turismo, Bruna Barbosa, considera que a obra será um marco para deixar registrado o patrimônio histórico e cultural de Alcinópolis, onde a pessoa que chegar ao nosso município já entenderá a riqueza encontrada aqui. Além de que, o local se tornará um novo atrativo turístico para a cidade, que vêm ganhando cada vez mais destaque no segmento pela arte rupestre encontrada aqui e as belezas naturais que encantam os visitantes.

















