ÁGUA CLARA| Prefeitura amplia prazo de inscrição para concurso com salário de até R$ 10 mil

Salários ofertados em cada cargo variam de R$ 1.050 a R$ 10,8 mil

©DIVULGAÇÃO A Prefeitura de Água Clara, a 293 quilômetros de Campo Grande, retificou o edital do concurso público que está disponibilizando 362 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.050 a R$ 10,8 mil. Uma das retificações feitas pelo órgão municipal é referente a extensão do prazo de inscrições, que foi alterado para o dia 25 de junho de 2020.





Os valores das inscrições podem variar de R$ 40 a R$ 120, dependendo do cargo e nível de escolaridade exigido. Do total de vagas, 19 são para PCD (Pessoa Com Deficiência) e 343 de ampla concorrência. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, dependendo do cargo a ser exercido.





A prova será aplicada no dia 26 de julho em Água Clara, e os interessados podem consultar o edital, quadro de vagas, exigências e realizar as inscrições no site do IBGP (Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa)





Confira a lista de vagas ofertadas: Auxiliar de Serviços Gerais (50); Coveiro (1); Cozinheira (15); Pedreiro (5); Trabalhador Braçal (10); Vigia (27); Zelador (10); Lavador de Veículos (1); Mecânico (1); Motorista (15); Operador de Máquinas (5); Tratorista (5); Agente Administrativo (30); Agente Comunitário de Saúde (10); Agente de Combate à Endemias (5); Agente Patrimonial (1); Almoxarife (3); Atendente Infantil (40); Auxiliar de Consultório Odontológico (5); Educador/ Cuidador (5); Eletricista de Veículos (1); Eletricista Predial (1); Fiscal de Inspeção e Vigilância Sanitária (2); Inspetor de Alunos (10); Instrutor de Artesanato (1); Instrutor de Dança E Teatro (1); Instrutor de Música (1); Operador de Cadastro Único (1); Orientador Social (1); Secretário de Escola (5); Técnico de Enfermagem (9); Técnico de Informática (1); Técnico de Laboratório Análises Clínicas (1); Técnico em Recursos Humanos (1); Técnico em Radiologia (2); Topógrafo (1); Analista de Controle Interno (3); Arquivista (1); Assistente de Administração (4); Assistente Social (6); Biomédico (1); Contador (1); Enfermeiro (2); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Facilitador de Oficina Educador Físico (2); Facilitador de Oficina Pedagogo (1); Farmacêutico (1); Fiscal de Tributos Municipais (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Jornalista (1); Médico Clínico Geral (7); Médico Ginecologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Odontólogo com Especialidade em Endodontia (1); Procurador Jurídico (2); Professor Arte (1); Professor Educação Física (2); Professor Educação Infantil (20); Professor Língua Portuguesa (1); Professor Matemática (2); Professor Pedagogo (5); Psicólogo (5).





Fonte: Midiamax Por: Vinícius Costa