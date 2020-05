Wetlands International Brasil promove biodiversidade do Pantanal nas redes sociais

Campanha online acontece para celebrar o Dia Internacional da Biodiversidade, comemorado hoje

©ROSE MARY ARAÚJO

Com objetivo de aumentar a conscientização da população mundial para a importância da diversidade biológica e para a necessidade da proteção da biodiversidade em todo o planeta, o dia 22 de maio foi escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1992, como Dia Internacional da Biodiversidade. Este ano, para a celebrar a data, a Wetlands International Brasil promove uma campanha nas redes sociais.





A campanha consiste em postar a foto de um animal ou planta no Facebook, Instagram ou Twitter, com a hashtag #BiodiversidadedoPantanal. “Neste momento somos bombardeados de informações de todos os lados sobre diversos assuntos e acabamos por esquecer de toda a beleza de fauna e flora que temos em nosso rico bioma. Uma mobilização como essa é importante para lembrarmos disso e também para conscientizar da importância da conservação do Pantanal”, afirma o coordenador de comunicação da Wetlands International Brasil, Lennon Godoi.





O Pantanal é considerado a maior área úmida de água doce do planeta, com área aproximada de 179.300 km², sendo 78% no Brasil, 18% na Bolívia e 4% no Paraguai. Uma característica interessante do bioma é que muitas espécies ameaçadas em outras localidades do Brasil persistem em populações avantajadas na região.





Estudos indicam que o Pantanal é uma região com alta riqueza de diversidade, abrigando inclusive espécies não conhecidas. Oficialmente são 263 de peixes, 41 de anfíbios, 113 de répteis, 463 de aves e 132 de mamíferos, sendo duas endêmicas, conforme dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Quase 2 mil espécies de plantas já foram identificadas e classificadas de acordo com sua potencialidade, algumas apresentam vigorosa capacidade medicinal.





Apesar de sua beleza natural exuberante, o bioma vem sendo muito impactado pela ação humana, seja pela atividade agropecuária, grande incidência de queimadas nos últimos anos e desmatamento. Ainda assim, segue como uma das áreas mais prístinas do planeta, de acordo com o Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS), o Pantanal tem cerca de 80% de sua cobertura vegetal nativa.





Assim como a fauna e flora da região são admiráveis, há de se destacar a presença das comunidades tradicionais como as indígenas, quilombolas, comunidades pesqueiras e ribeirinhas ao longo dos rios e áreas inundáveis do Pantanal. No decorrer dos anos essas comunidades influenciaram diretamente na formação cultural da população pantaneira.





Apenas 4,6% do Pantanal encontra-se protegido por unidades de conservação (UCs), dos quais 2,9% correspondem a UCs de proteção integral e 1,7% a UCs de uso sustentável, segundo o MMA.





Programa Corredor Azul





Corredor Azul é um programa da Wetlands International que visa salvaguardar a saúde e conectividade do Sistema Paraná-Paraguai de áreas úmidas em benefício das pessoas e da natureza.





Twitter e Instagram . No Pantanal, a Wetlands International Brasil desenvolve ações direcionadas para a conservação da biodiversidade e incentiva o manejo sustentável pelas comunidades tradicionais e indígenas. Participe você também da campanha #BiodiversidadedoPantanal e conheça mais do nosso trabalho através do Facebook



Por: Lucas Arruda - Wetlands International Brasil