Pai, mãe e filha mataram e enterraram comerciante para ficarem com a casa dele

O corpo da vitima foi encontrado no fim da tarde de ontem (7), enterrado em uma obra inacabada da Rua Antônio Veloso

Yasmin, segundo a polícia, confessou que ajudou o pai a matar a vítima ©Reprodução/Facebook

Pai, mãe e filha mataram José Leonel Santos, 61 anos, para ficar com a casa dele, segundo apontaram investigações da DEH (Delegacia de Homicídios). O corpo da vitima foi encontrado no fim da tarde de ontem (7), enterrado em uma obra inacabada da Rua Antônio Veloso, na Vila Nasser, em Campo Grande.

José Leonel Ferreira, morto com golpes de ferro na cabeça — Foto: Arquivo de família As duas mulheres, mãe e filha, Roselaine Tavares Gonçalves, 40 anos, e Yasmin Natasha Gonçalves Carvalho, 19 anos, foram presas em flagrante por ocultação de cadáver. Já Cleber de Souza Carvalho, 43 anos, está foragido, mas já foi solicitada a prisão dele à Justiça.





As investigações começaram na manhã de ontem (7), quando a irmã de José registrou o desaparecimento dele. Os policiais, então, foram até a casa da vítima e lá encontraram mãe e filha morando na residência. Indagada, a mulher confirmou que o marido, Cleber, havia matado o proprietário do imóvel com um golpe de ferro na cabeça.

Casa onde José Leonel morava e foi morto — Foto: Osvaldo Nógrega/TV Morena No decorrer das diligências, Yasmin confessou que auxiliou o pai a matar José na madrugada do último sábado (2), quando invadiram a casa e praticaram o crime. Ela relatou ainda que o pai escolheu José Leonel porque ele não tinha parentes. Dessa forma, poderiam matá-lo sem que ninguém desse falta dele.





O corpo foi enterrado por Cleber no quintal. A família se mudou para a residência da vítima no domingo (3). Segundo informou o delegado Carlos Delano, pai e filha devem responder pelos crimes, de homicídio qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver, enquanto e a esposa deve responder pelo crime de ocultação de cadáver.

Vítima foi encontrada enterrada no quintal





Local onde corpo foi enterrado ©Henrique Kawaminami









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Viviane Oliveira