TRÊS LAGOAS| Município recebe doação de EPIs, materiais de higiene e cestas básicas da Eldorado Brasil

Em rápida cerimônia, unidades de saúde e casa de repouso da cidade receberam 22 mil equipamentos de proteção, além de 700 litros de álcool

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, esteve presente nesta quarta-feira (13) na entrega de milhares de EPIs (equipamentos de proteção individual), produtos de higiene e limpeza, além de cestas básicas para três instituições da cidade. Os itens, que são necessários para o combate à pandemia do novo coronavírus, foram doados pela Eldorado Brasil Celulose, empresa com fábrica instalada no município e controlada pela J&F Investimentos.





Representantes do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e do Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo receberam os carregamentos em rápida cerimônia, sem aglomerações, que aconteceu no pátio da transportadora Lotrans. Ao lado do prefeito, estiveram o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, a secretária municipal de Saúde Maria Angelina da Silva Zuque e o gerente de Sustentabilidade da Eldorado Brasil, Fábio de Paula.

As duas unidades de saúde do município foram beneficiadas com 21 mil equipamentos de proteção individual – luvas, máscaras e sapatilhas descartáveis – e 700 litros de álcool 70%. Já a casa de repouso foi contemplada com 16 cestas básicas, 1.000 equipamentos de proteção – máscaras e luvas descartáveis –, 25 litros de álcool em gel 70% e mais 20 litros de água sanitária. O hospital, a UPA e o lar de idosos também ganharam painéis de celulose com mensagens de carinho e motivação dos funcionários da Eldorado Brasil.





“A parceria de grandes empresas, como a Eldorado Brasil, fortalece ainda mais a nossa luta no combate ao coronavírus em Três Lagoas. As doações contribuem para melhorar o atendimento e proteção tanto da população, quanto dos nossos servidores que não estão medindo esforços na linha de frente contra a Covid-19. Muito obrigado”, disse o prefeito Angelo Guerreiro.





“A Eldorado ouviu previamente as instituições para identificar as principais necessidades de cada uma, buscando auxiliar de forma efetiva no combate à doença”, afirmou Fábio de Paula. “A empresa se preocupa e tem a responsabilidade de contribuir para a proteção da saúde das pessoas, especialmente nos locais em que opera”, completou o gerente de sustentabilidade da Eldorado Brasil.





O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora realiza 10 mil atendimentos por mês e tem um quadro de 689 funcionários. A UPA do município, que conta com 200 profissionais, registra o mesmo volume de atendimento mensal. Já o Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo tem 36 funcionários, que cuidam de 32 idosos.





Carinho e conforto aos idosos





E além dos itens e mantimentos, os residentes da casa de repouso foram inseridos no programa de acolhimento da companhia. Na ação, colaboradores voluntários da Eldorado Brasil gravaram vídeos para cada um dos idosos com mensagens positivas para levar conforto durante o isolamento social. Para que a comunicação funcione bem, a casa de repouso recebeu um tablet, que poderá ser usado também no contato com parentes e amigos que não podem visitar os residentes.





