Terça-feira com massa de ar seco, ensolarada e com máxima de 34ºC no Estado

Para a Capital, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado com névoa seca, temperatura máxima de 30ºC

O dia em Campo Grande amanheceu com temperatura amena de 17.6ºC, por volta das 6h, em Campo Grande, mas previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo parcialmente nublado no norte e centro-oeste (nas regiões e Alcinópolis, Camapuã, Campo Grande, Corguinho).





Índices de baixa umidade relativa do ar no período da tarde em várias cidades. A temperatura máxima no Estado será de 34ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Para a Capital, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado com névoa seca, temperatura máxima de 30ºC e umidade relativa do ar entre 70% e 35%. Em Coxim, Dourados, Ponta Porã, Sidrolândia, Rochedo e São Gabriel do Oeste 32ºC, as máximas serão de 32ºC, em Três Lagoas, Chapadão do Sul, Selvíria e Paranaíba 33ºC, em Corumbá, Miranda e Porto Murtinho 34ºC.





Segundo o Inmet, o tempo claro, com poucas nuvens, causa forte resfriamento da atmosfera na madrugada até amanhã (20). A massa de ar seco sobre o Estado mantém os dias ensolarados e secos, com madrugadas frias e rápido aquecimento à tarde.





O sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas se elevam rapidamente durante o dia. Índices de baixa umidade relativa do ar e névoa seca à tarde, com valores abaixo de 30% nos municípios de Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paraíso das Águas, Anaurilândia, Bataguassu e Batayporã.





Na quinta-feira (21) uma frente fria se aproxima do sul e sudoeste, trazendo tempo nublado para MS e pancadas de chuva para a região, inclusive para a Serra de Maracaju. Na sexta-feira (22) a frente fria varre o estado, trazendo tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas.





Por Viviane Oliveira