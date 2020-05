TCE-MS emite parecer prévio sobre Contas do Governo do Estado

Os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul apreciaram nesta segunda-feira, 25 de maio, as contas anuais do Governo do Estado relativas ao exercício de 2019, de responsabilidade do governador Reinaldo Azambuja. A sessão, realizada presencialmente, foi aberta apenas para a imprensa e alguns representantes do governo em função das medidas de isolamento social impostas pela pandemia da Covid-19.





O presidente da Corte de Contas, conselheiro Iran Coelho das Neves, abriu a sessão e passou a palavra para o Procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins que emitiu o parecer favorável à aprovação das contas por “guardarem consonância com as exigências legais”.





Na sequência o relator do processo, conselheiro Marcio Monteiro, fez a leitura do relatório e apresentou seu voto também pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das Contas prestadas pelo Governador, com algumas ressalvas e recomendações, em conformidade com o disposto no art. 77, I, da Constituição Estadual, e nos artigos 21, I, 59, II, e § 3º, todos da Lei Complementar Estadual nº 160/2012.





O conselheiro lembrou que “a prestação de contas é a consolidação das contas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como das Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Fundações e Autarquias e que o parecer do TCE-MS subsidiará o julgamento a ser realizado pela Assembleia Legislativa do Estado”.





Márcio Monteiro ainda elencou alguns dos pontos mais relevantes abordados no relatório destacando as ressalvas e recomendações nas áreas da ciência e tecnologia, repasse duodecimal, dívida ativa, caixa e destinação de bens imóveis.





A sessão teve a participação dos conselheiros Flávio Kayatt, vice-presidente da Corte de Contas, o ouvidor Conselheiro Osmar Jeronymo, o corregedor-geral conselheiro Ronaldo Chadid, o diretor-geral da Escoex, conselheiro Waldir Neves, e o conselheiro Jerson Domingos, além do presidente conselheiro Iran Coelho das Neves, e do relator Márcio Monteiro, já nominados anteriormente. Todos acompanharam o relator no voto pela aprovação com ressalvas e recomendações.





Também estiveram presentes à sessão os secretários de Estado Eduardo Riedel, da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, e Felipe Ribeiro, da Secretaria da Fazenda, a Procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti, o Controlador-geral Carlos Eduardo Girão, a Procuradora Ana Carolina Garcia, e a superintendente de contabilidade geral do Estado, Oraide Katayama.





A íntegra do relatório do parecer prévio das Contas Anuais do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul pode ser vista neste link





Por: Tânia Sother